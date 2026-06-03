Dos hombres de 40 y 46 años robaron mercadería en exposición de una verdulería ubicada en Ricardo Gutiérrez y Entre Ríos, en Presidente Derqui, y fueron detenidos minutos después cuando intentaban subir a un colectivo.

La captura de los dos sospechosos pudo concretarse gracias al seguimiento en tiempo real del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Pilar.

Cámaras del COM

El COM tomó conocimiento del hecho e inmediatamente relevó las cámaras de seguridad instaladas en la zona. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

Las imágenes permitieron reconstruir el momento exacto del robo y trazar la ruta de escape de los dos sujetos, datos que resultaron determinantes para organizar el operativo de búsqueda.

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Personal de la Guardia Urbana a Pie que patrullaba el sector localizó a los implicados cuando pretendían abordar un colectivo en la intersección de Avenida de Mayo y Eva Perón.

Los agentes detuvieron la marcha del vehículo e interceptaron a ambos hombres, quienes llevaban los artículos robados escondidos entre sus pertenencias.

Lo robado fue devuelto

La mercadería sustraída fue recuperada en su totalidad y restituida a los propietarios del comercio.

La causa quedó caratulada como hurto en comercio y la instrucción quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de turno.