Dos delincuentes robaron en la madrugada del martes el centro médico y odontológico Odonto Salud, ubicado sobre la calle Vergani al 400, en el centro de Pilar. Se llevaron dinero en efectivo, una notebook y equipamiento odontológico antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Según trascendió, los ladrones no ingresaron directamente al consultorio sino a través de una propiedad vecina: primero saltaron la reja frontal de una vivienda lindera y luego cruzaron la medianera hasta llegar al patio trasero del establecimiento.

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Una vez allí, forzaron la reja de la puerta posterior y accedieron al interior. "Entraron por la casa de al lado, pasaron al parque y barretearon la reja del consultorio que da al fondo. Eran dos personas", indicaron allegados al centro médico al Diario Resumen al describir la mecánica del robo.



Ya dentro del local, los delincuentes revolvieron distintos sectores en busca de objetos de valor. Del relevamiento inicial surge que sustrajeron dinero en efectivo, una computadora portátil y equipamiento odontológico, aunque el inventario preciso de las pérdidas aún estaba siendo determinado.



La alarma del establecimiento se activó mientras los intrusos permanecían adentro. Desde el entorno del centro médico destacaron la rápida respuesta de la empresa de monitoreo contratada, que se comunicó de inmediato y despachó un móvil al lugar.

Las cámaras, clave para la investigación

El accionar de los ladrones quedó registrado por las cámaras de seguridad del propio consultorio y también por dispositivos instalados en viviendas del entorno. Ese material ya forma parte de los elementos disponibles para intentar reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del hecho, e identificar a los responsables.

Propietarios y vecinos de la zona expresaron su preocupación por el episodio y remarcaron tanto los daños ocasionados en el inmueble como las pérdidas materiales sufridas.



