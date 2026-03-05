Dos personas fueron detenidas en la localidad de Manzone acusadas de haber robado mercadería de un almacén y ser sorprendidas poco después con los elementos sustraídos.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas, con apoyo de agentes de la Guardia Urbana.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo mientras personal del Comando de Patrulla realizaba tareas de prevención en el área. Durante esa tarea, los uniformados interceptaron a un hombre y a una mujer en la intersección de las calles 3 de Febrero y Maure.

Al momento de la identificación, los sospechosos transportaban varios objetos cuya procedencia no pudieron justificar.

Entre los elementos que llevaban se encontraban una garrafa de 10 kilos, un maple de huevos y distintos productos comestibles.

Ante la falta de explicaciones sobre el origen de la mercadería, los agentes iniciaron averiguaciones en las inmediaciones para determinar si los artículos podían haber sido sustraídos de algún comercio cercano.

Las consultas permitieron establecer que los productos habían sido robados de un almacén ubicado a pocas cuadras del lugar donde se produjo la interceptación.

El propietario del negocio confirmó a los efectivos que durante la madrugada había escuchado ruidos provenientes del local, que se encuentra ubicado delante de su vivienda.

Al revisar el comercio, el hombre advirtió que una de las ventanas laterales presentaba signos de haber sido forzada, lo que evidenciaba un ingreso ilegal al establecimiento y el posterior faltante de mercadería.

Con esos elementos, los policías procedieron a la aprehensión de los dos sospechosos y al secuestro de los productos que transportaban.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Se trata de un hombre de 27 años y una mujer de 34, ambos domiciliados en el barrio La Pilarica.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de turno de Pilar, que interviene bajo la carátula “Robo y aprehensión”.

