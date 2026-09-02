Un hombre de unos 60 años fue víctima de un robo millonario esta mañana en la zona de Panamericana, en Pilar, cuando motochorros le sustrajeron un bolso con $26 millones en efectivo en la puerta de una concesionaria.

Según pudo saber Pilar de Todos, la víctima se presentó pasadas las 11 de la mañana en la sucursal del Banco Santander ubicada sobre la Colectora de Panamericana, a la altura del kilómetro 51, con la intención de depositar el dinero destinado a la compra de un vehículo 0 kilómetro. Al no poder concretar la operación, decidió llevar el efectivo directamente a una agencia oficial de Renault situada a la misma altura de la autopista, sobre la mano en sentido a Provincia.

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El robo

En la puerta de la concesionaria, mientras la víctima ingresaba para avanzar con la compra, una motocicleta con dos ocupantes se acercó hasta el vehículo en el que se trasladaba la víctima, una Berlingo, que había quedado estacionado en el lugar. De acuerdo a las primeras averiguaciones, los delincuentes habrían roto la ventanilla del acompañante del rodado, momento en el que sustrajeron el bolso con el dinero.

Con el botín en su poder, los dos sospechosos escaparon rápidamente a bordo de la moto, antes de que el hombre pudiera advertir lo ocurrido.

Investigación

El hecho quedó bajo investigación de la fiscalía en turno, con intervención de efectivos de la Policía de Pilar. Los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona, tanto del sector bancario como de los alrededores de la concesionaria y los accesos a Panamericana, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Por el momento se busca establecer la identidad de los dos autores y determinar si contaban con información previa sobre el traslado del dinero, o si detectaron la operación en el banco y siguieron a la víctima hasta la agencia.