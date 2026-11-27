Efectivos de la Estación de Policía de José C. Paz rescataron nueve equinos durante cuatro allanamientos realizados en las últimas horas en una investigación por presunto maltrato animal.

Cuatro objetivos allanados por orden de la UFI N.º 24

Las órdenes fueron libradas por la UFI N.º 24 de Malvinas Argentinas, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial de San Martín, tras diversas tareas investigativas por presunta infracción a la Ley N.º 14.346.

Participaron personal de la Jefatura Departamental, la UPPL José C. Paz, la Superintendencia de Seguridad Rural, una médica veterinaria del Ministerio de Seguridad y representantes de la ONG Asociación Civil Rescate Equino Cinco Corazones, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos.

Resultado negativo en dos objetivos y lesiones en un tercero

En los dos primeros objetivos no se hallaron los elementos de interés para la investigación. En el primero había dos equinos en buen estado general, sobre los que no se dispuso ninguna medida.

Puede interesarte

En el tercero, la médica veterinaria constató lesiones en una yegua y alteraciones en los miembros inferiores de un potrillo, por lo que ambos animales fueron secuestrados para garantizar su resguardo y atención veterinaria.

Un menor intentó escapar a caballo con un animal herido

En el cuarto objetivo fueron identificadas ocho personas y se encontraron “varios equinos en condiciones sanitarias y de salud deficientes”. Según las mismas fuentes, un menor de 15 años, en presunta complicidad con otros presentes, “intentó darse a la fuga montado a caballo y llevándose a uno de los animales, que tenía una herida sangrante en la cabeza y lesiones en distintas partes del cuerpo”, algunas de aparente antigua data.

El personal interviniente desplegó las medidas necesarias para impedir la fuga y preservar la integridad de los animales y de las personas presentes.

Corral improvisado, sin agua y con chapas de bordes cortantes

Los restantes equinos estaban alojados en un corral improvisado, sin agua disponible, con falta de higiene y acumulación de residuos. Por el terreno había chapas y otros objetos con bordes cortantes que representaban un riesgo permanente para la integridad física de los animales.

Deficiente estado nutricional y signos compatibles con anemia

La evaluación veterinaria determinó que los equinos presentaban deficiente estado nutricional, signos compatibles con anemia, lesiones corporales y manifestaciones de dolor en distintos sectores del cuerpo, además de falta de acreditación de vacunas y controles sanitarios. También advirtió otras anomalías que evidenciaban posibles situaciones de abandono y maltrato animal.

En virtud de ello se procedió al secuestro de los animales, que quedaron sujetos a medidas de resguardo y atención veterinaria.

Dos personas notificadas por infracción a la Ley N.º 14.346

Finalizadas las diligencias, los equinos secuestrados y las personas vinculadas a su tenencia fueron trasladados a la base de la Policía Local. Puesta en conocimiento, la titular de la UFI N.º 24, doctora Carbonella, dispuso notificar por infracción a la Ley N.º 14.346 a dos personas, de 26 y 23 años.

En tanto, respecto del menor de 15 años se dispusieron actuaciones por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Averiguación de Ilícito.