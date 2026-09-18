Efectivos de la Guardia Urbana en conjunto con el Sistema Integral de Seguridad recuperaron una motocicleta que había sido robada y procedieron a la aprehensión de un joven de 17 años.

La sustracción del vehículo, consignaron desde la Secretaría de Seguridad, se produjo en la localidad de Manuel Alberti.

Los voceros consignaron que se trataba de una Motomel Blitz que fue robada de la vía pública.

Ante el llamado que dio cuenta del hecho, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) inició inmediatamente el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

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A través de las imágenes, los operadores reconstruyeron el recorrido del involucrado y detectaron que había ingresado la motocicleta a una vivienda ubicada en cercanías de Perón y Las Acacias.

Con esta información, agentes de Guardia Urbana se dirigieron al lugar, donde observaron el rodado en el patio de la propiedad junto al sospechoso.

El propietario de la vivienda manifestó desconocer lo sucedido y permitió el ingreso de los efectivos, quienes aprehendieron al joven y recuperaron la motocicleta sustraída.

La causa fue caratulada como Hurto de motovehículo y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente.