La defensa de Nicolás Pachelo pidió su libertad condicional al considerar cumplidos los plazos de la condena por robos, por la que está detenido desde 2018.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por fiscales y querellantes.

Pachelo había sido condenado a nueve años y medio por robos, pero luego la Cámara de Casación bonaerense revirtió su absolución y lo condenó a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, pena que fue confirmada en un segundo fallo.

Aunque la condena aún no está firme, la acusación sostiene que existe un “doble conforme” y que la pena única de prisión perpetua absorbe todos los delitos, por lo que no se pueden separar para acceder a beneficios.

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Además, advirtieron que para solicitar la libertad condicional en este tipo de condenas deben cumplirse al menos 35 años de prisión. Mientras tanto, el caso sigue en revisión en la Suprema Corte bonaerense.