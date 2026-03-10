Un hombre fue detenido en Pilar luego de que vecinos lograran reducirlo cuando presuntamente intentaba robar un automóvil. El hecho ocurrió en la intersección de Estanislao López e Ituzaingó, donde intervino personal del Comando de Patrullas.

Según pudo saber Pilar de Todos, los efectivos acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre el intento de robo de un vehículo. Al llegar, se entrevistaron con la víctima, una mujer de 21 años, quien relató que un hombre le había sustraído la llave de su auto.

Según su testimonio, al advertir lo ocurrido observó al sospechoso ya a bordo del rodado, aparentemente con intenciones de llevárselo.

En ese momento, varios transeúntes que se encontraban en la zona intervinieron y lograron reducir al sospechoso, impidiendo que escapara hasta la llegada del móvil policial.

El sujeto, de 25 años, fue aprehendido por los efectivos y trasladado a la dependencia policial para su identificación y para la realización de los controles médicos de rigor, paso previo a la apertura de las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada como “Hurto en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N°4 de Pilar, que interviene en la investigación.