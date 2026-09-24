La Justicia Comercial declaró la quiebra de Datcar SA, la sociedad que operaba la concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada sobre la colectora oeste de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5, en Del Viso. La resolución fue dictada el 14 de septiembre por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°22, tras el reclamo de un acreedor por pagarés impagos.

La firma se encontraba bajo investigación penal por diversas denuncias de clientes que entregaron dinero por vehículos que nunca recibieron o que dejaron unidades en consignación sin obtener el pago correspondiente. La causa, que tramita ante el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro y la UFI N°2 de Pilar, contabiliza 38 hechos y 47 damnificados, entre ellos el diputado Manuel Quintar, Joaquín Pichot y el influencer Uriel De Martini.

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Por este expediente, permanecen detenidos Carlos Alberto González, presidente de la sociedad, y Cynthia Karina Chamoles, directora suplente. Durante su indagatoria, González atribuyó la situación a un descalce financiero y una caída en las ventas, mientras que Chamoles señaló atrasos en los pagos de clientes con vehículos financiados.

En mayo, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 vehículos de alta gama, valuados en cerca de 1,23 millones de dólares. Ante este escenario, la síndica de la quiebra, Monica Patricia Gardon, solicitó medidas urgentes para identificar y preservar los bienes de la sociedad, diferenciándolos de aquellos que pertenecen a clientes o que están bajo custodia penal.

La Justicia busca determinar el patrimonio real de Datcar SA, incluyendo siete vehículos que aún figuran a su nombre en el Registro Automotor. Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de noviembre de 2026 para verificar sus créditos mientras avanza el proceso de reconstrucción patrimonial.