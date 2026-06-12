El Gobierno bonaerense elevó a entre $5 millones y $10 millones la recompensa para quienes aporten información que permita establecer el paradero de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.

La medida quedó plasmada en el Decreto 654/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la provincia.

El monto varía según la relevancia de los datos aportados y los resultados que permita obtener la investigación. La recompensa anterior, fijada en $5 millones en 2022, queda así duplicada en su techo máximo.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que la recompensa fue establecida originalmente en 2006 y actualizada en varias oportunidades. Aun así, reconocieron que, pese al tiempo transcurrido y a las distintas medidas investigativas, "no se han obtenido resultados suficientes a fin de determinar lo sucedido".

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La decisión fue impulsada por la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que solicitó actualizar el monto para incentivar nuevos testimonios sobre uno de los casos más emblemáticos vinculados a los juicios por crímenes de la última dictadura.

Quienes tengan información pueden aportarla con reserva de identidad ante cuatro organismos: la Unidad Fiscal Federal de La Plata, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, la Secretaría Penal N° 3 o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense. La Provincia también dispuso difundir la convocatoria en medios nacionales y locales.

La desaparición de López

El 28 de junio de 2006, López declaró ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata e identificó a represores, describió centros clandestinos y relató los tormentos que sufrió durante su cautiverio en la última dictadura.

Su testimonio fue una de las pruebas centrales para la condena a prisión perpetua de Etchecolatz, a quien señaló como uno de sus torturadores.

López había sido secuestrado por primera vez en octubre de 1976. El 18 de septiembre de 2006 salió de su casa en Los Hornos, partido de La Plata, para asistir a la audiencia en la que se escucharían los alegatos finales. Nunca llegó.