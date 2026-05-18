La Justicia dictó la prisión preventiva para una abogada de 49 años acusada de asesinar a su madre e intentar matar a su hijo adolescente en una vivienda de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre. La mujer permanece detenida mientras avanza la investigación judicial.

El episodio ocurrió el pasado 7 de abril en una casa ubicada sobre la calle Entre Ríos al 1300. De acuerdo a la reconstrucción de la causa, la acusada habría atacado a su madre, una jubilada italiana de 79 años, y luego intentado asfixiar a su hijo de 14 años.

La alerta se activó luego de que una vecina escuchara gritos provenientes de la vivienda y diera aviso a las autoridades. En paralelo, la propia acusada se habría comunicado con una hermana y le dijo: “Me mandé una cagada. La policía está afuera”, consignó La Gaceta.

Cuando efectivos policiales ingresaron a la propiedad encontraron a la mujer mayor tendida sobre una cama, con una almohada sobre el rostro y manchas de sangre en el lugar. El adolescente logró escapar y posteriormente declaró que su madre intentó matarlo.

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La situación judicial de la acusada

La causa está en manos del fiscal José Amallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, quien imputó a la mujer por homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

Además, se ordenaron pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar el estado mental de la acusada y establecer si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho. Según trascendió, la mujer se desempeñaba como funcionaria judicial y se encontraba con licencia psiquiátrica.

La prisión preventiva fue dictada por el juez Ricardo Costa, integrante del Departamento Judicial de San Isidro, quien consideró acreditados los elementos reunidos hasta el momento en el expediente.

Los investigadores continúan recolectando pruebas y aguardando el resultado de las pericias para avanzar con el expediente judicial. Mientras tanto, la acusada seguirá detenida.