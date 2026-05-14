La Justicia dictó la prisión preventiva para Federico Balbuena, el empresario automotor acusado de golpear y abusar sexualmente de su ex pareja en Pilar.

La decisión fue adoptada por la fiscal Marcela Semería, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Descentralizada de Pilar, en el marco de una causa que continúa en etapa de investigación.

Balbuena permanece detenido desde el 28 de abril en una dependencia policial. Con el avance de la causa y el dictado de la prisión preventiva, la fiscalía quedó habilitada para gestionar su traslado a una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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El expediente contempla dos hechos distintos. Uno de ellos corresponde a una acusación por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género. El segundo episodio está vinculado a lesiones leves agravadas bajo la misma figura.

De acuerdo con la investigación, la relación entre Balbuena y la denunciante comenzó en 2019. Ambos convivieron durante cerca de tres años y, tras separarse en noviembre de 2024, continuaron compartiendo actividades laborales en una concesionaria de autos ubicada en Luján, propiedad del acusado y de la mujer.

Durante la instrucción de la causa, la fiscalía incorporó testimonios de al menos seis personas, entre empleados y allegados, quienes señalaron haber presenciado episodios de maltrato hacia la denunciante dentro del ámbito laboral.

En los últimos días, Balbuena cambió de defensa y pidió ampliar su declaración indagatoria ante la fiscal Semería. Según trascendió, reconoció discusiones y situaciones de violencia con su ex pareja, aunque negó haber tenido intención de dañarla y manifestó arrepentimiento por lo ocurrido.

Uno de los hechos investigados habría ocurrido el 11 de septiembre de 2024, luego de una discusión de pareja que derivó en agresiones físicas. El segundo episodio denunciado se remonta al 13 de mayo del año pasado, cuando el acusado se presentó en la vivienda de la mujer para retirar teléfonos celulares y una computadora vinculados a la empresa que compartían.

En su declaración, Balbuena sostuvo que tras esa discusión ambos mantuvieron un encuentro íntimo consentido, versión que fue rechazada por la denunciante en la acusación presentada ante la Justicia.

La fiscalía también ordenó pericias psicológicas tanto para el imputado como para la víctima, mientras continúan las declaraciones testimoniales y la recolección de nuevas pruebas.

En el expediente figuran además antecedentes judiciales atribuidos al empresario, entre ellos denuncias por presuntas estafas y otra causa por abuso sexual tramitada en otra jurisdicción. Asimismo, durante un allanamiento realizado en enero en su domicilio, efectivos policiales secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre.

Tras la difusión pública del caso, otra mujer que habría trabajado con Balbuena en una concesionaria presentó una denuncia por abuso sexual y amenazas. Esa presentación también quedó incorporada a una investigación judicial en curso.