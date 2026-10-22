Cinco personas fueron detenidas y 14 trabajadores rescatados en allanamientos contra una presunta red de trata laboral que funcionaba en dos fábricas de reciclaje de baterías de autos de Malvinas Argentinas.

La causa se inició por la muerte de un trabajador que se había intoxicado con gases nocivos en una planta industrial de Tortuguitas, donde presuntamente se fundían distintos tipos de metales pesados. La denuncia partió de un hospital público, informaron fuentes de la Policía Federal (PFA).

El operativo

Según informó la PFA, el procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). La fuerza desarticuló en el Conurbano bonaerense una organización dedicada a la presunta explotación de personas que realizaban fundición de plomo y procesamiento de chatarra ferrosa.

Fueron detenidos el presunto líder de la organización y cuatro de sus colaboradores. Las víctimas presentaban distintos grados de intoxicación y las dos plantas fueron clausuradas, siempre de acuerdo a las fuentes policiales.

Una denuncia del Ministerio de Trabajo bonaerense

Tras la denuncia del hospital, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires radicó una presentación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las evaluaciones permitieron establecer que varias personas podrían estar sometidas a explotación laboral y expuestas a sustancias altamente tóxicas.

Esa hipótesis se reforzó con los estudios forenses practicados al trabajador fallecido, que detectaron elevados niveles de plomo en sangre, señalaron los investigadores de la PFA.

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Un segundo predio

A partir de los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de la aseguradora, y del testimonio de un familiar del obrero muerto, los investigadores identificaron un segundo predio que no figuraría declarado ante ninguna autoridad.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría Nº 8 de la doctora María Eugenia Negrello, encomendó la investigación al Departamento de Trata de Personas de la PFA.

Vivían en contenedores

Las tareas de campo y de inteligencia señalaron que los trabajadores “habitaban en contenedores dentro de los establecimientos mencionados y carecían de elementos de protección adecuados para las tareas insalubres que realizaban”.

Desde la PFA indicaron que las condiciones de los trabajadores "se veían agravadas por la exposición constante a los vapores generados durante la fundición de plomo y otros metales, así como por la manipulación de ácidos y productos químicos altamente tóxicos y contaminantes utilizados en el reciclaje y la fabricación de las baterías”.

Catorce rescatados, la mayoría de Misiones

Con las pruebas reunidas, el juzgado ordenó el allanamiento de las dos plantas de Malvinas Argentinas. Allí fueron rescatadas 14 personas mayores de edad, la mayoría provenientes de Misiones, que fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos para realizarles estudios de alta complejidad destinados a determinar los niveles de intoxicación por metales pesados.

Concluidas las evaluaciones médicas, las víctimas quedaron bajo la custodia y contención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata (C.N.R.).

Cuatro allanamientos más en Tigre, Maschwitz y Hudson

La investigación permitió identificar otros cuatro domicilios vinculados con la causa, ubicados en Tigre, Ingeniero Maschwitz y Hudson, donde el juez Culotta ordenó cuatro allanamientos. Los procedimientos se realizaron junto con personal del Departamento Delitos Ambientales de la PFA y terminaron con tres mujeres y un hombre detenidos, todos presuntamente vinculados con las fábricas allanadas.

Una de las acusadas fue arrestada cuando llegaba a una de las propiedades, con una valija que contenía elementos de prueba que, presuntamente, intentaba ocultar para obstaculizar la investigación según las fuentes. En tanto, se incautaron un auto, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y abundante documentación.

Por su parte, un hombre de 84 años, señalado como presunto propietario de la empresa, se presentó espontáneamente en el juzgado junto a su abogado. A requerimiento del juez, fue identificado y detenido. También se realizó un procedimiento en su vivienda, en el partido de Tres de Febrero.

Los cinco detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado, junto con los elementos secuestrados. Están acusados por presunta infracción a la normativa en materia de trata de personas y por homicidio culposo.

Ante sospechas de hechos vinculados con la trata de personas, se puede denunciar de forma gratuita, anónima y las 24 horas en todo el país a través de la Línea 145.