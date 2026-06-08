Una mujer de 43 años fue detenida en su domicilio del barrio Pinazo de Del Viso, acusada de haber participado en el asalto a un conductor de la plataforma DiDi.

Los implicados no solo le robaron el teléfono: también lo usaron para sacar un préstamo de $100.000 a través de Mercado Pago.

Todo comenzó cuando un trabajador de la aplicación, de 55 años y domiciliado en Manuel Alberti, aceptó a mediados de mayo un viaje a través de DiDi desde Capdevilla 8250, en barrio Pinazo.

Ya con los pasajeros a bordo, dos hombres y una mujer, al llegar a Joaquín V. González y El Benteveo, en el barrio Los Tilos, lo amenazaron con un arma de fuego.

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En ese momento le sustrajeron el celular, la documentación personal y los papeles del vehículo, un Chevrolet Spark. Minutos después, desde el teléfono robado, gestionaron un préstamo de $100.000 en Mercado Pago, denunció la víctima.

Relevamiento de cámaras

Personal del GTO relevó cámaras privadas y públicas que, con el aporte de la Oficina de Monitoreo Forense, permitieron establecer el paradero de algunos de los sospechosos.

Fue así que se ordenó un allanamiento en un domicilio de Del Viso, donde fue aprehendida la mujer, a quien se le secuestró un celular Samsung A04, reconocido por la víctima como propio.

La imputada quedó a disposición de la UFI Nro. 01 de Pilar bajo la carátula de encubrimiento agravado con fines de lucro, al tiempo que continúan las investigaciones para dar con el resto de los implicados.