Pasajeros del ferrocarril Belgrano Norte, que une la localidad de Villa Rosa con Retiro, reportaron que esta madrugada las formaciones circularon con amplias demoras al registrarse disparos contra el servicio.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este martes en la zona de la Estación de Tierras Altas en el partido de Malvinas Argentinas.

Según se está investigando, los disparos habrían provenido de un asentamiento cercano a las vías.

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Por el hecho de extrema peligrosidad, el servicio quedó interrumpido entre las estaciones de Villa Rosa y Grand Bourg por al menos dos horas y se pudo reanudar a partir de las 7 de la mañana.

Hasta el momento, no se han reportado personas que hayan resultado lastimadas.

“Servicio solo hasta Grand Bourg por disparos a una formación en Tierras Altas”, informaron esta mañana los usuarios por medio de la aplicación Belgranito que reporta minuto a minuto el estado del servicio.