Por amenazas contra el artista; detuvieron al ex manager de Callejero Fino el cantante derquino al que aún se lo investiga por portación de arma.

Se trata de Carlos Mauricio Fernández, quien fue aprehendido este viernes por efectivos de la Policía Bonaerense en el marco de un operativo que se concretó en el barrio cerrado Maschwitz Club de Escobar.

Según fuentes de la investigación, Fernández está acusado de reiteradas amenazas contra el artista, quien se encuentra preso desde fines de agosto por portación ilegal de arma de guerra.

Su detención fue ordenada por el fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI de Benavidez.

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Callejero Fino había declarado ante la Justicia que, en efecto, portaba un arma por protección.

El implicado tiene 39 años y en su vivienda, los efectivos secuestraron un auto Volkswagen Bora negro y un celular. Además, se consignó que posee antecedentes penales por delitos de robo calificado en poblado y en banda.

Detención de Callejero Fino

El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista, acusado del delito de portación ilegal de arma de guerra.