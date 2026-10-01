La Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Pilar desarticuló una banda criminal que está acusada de robar una vivienda en la localidad de Villa Rosa.

El hecho se registró el pasado 25 de septiembre cuando cuatro delincuentes irrumpieron en una morada ubicada en Gascón y Acevedo.

Dentro de la casa, los ladrones exigieron a la familia compuesta por un matrimonio y sus cuatro hijos, dinero en efectivo en gran cantidad, fruto de la venta de un inmueble. Finalmente, los malvivientes sustrajeron una abultada suma de dinero y dos teléfonos celulares.

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Ante esta situación, personal policial desarrolló una investigación, descubriendo que una persona habría “entregado” a las víctimas, junto con la identificación de uno de los involucrados, domiciliado en una vivienda de la misma localidad.

Con todo el material probatorio a disposición, se llevó a cabo un allanamiento a la morada en cuestión, permitiendo la captura de una mujer de 31 años y un hombre de 28. La primera, familiar de una de las víctimas, habría sido quien ofició de “entregadora”, brindando datos precisos que derivaron en el robo; y el segundo, parte de la organización que llevó a cabo el hecho.

Además, se hallaron 500 mil pesos en efectivo y tres celulares.

Continuando con las diligencias investigativas, ahora con la colaboración de la Comisaría Sexta de Villa Rosa, en la mañana del miércoles fue realizado un nuevo allanamiento, en un domicilio del barrio La Pilarica.

Allí, fue apresado otro de los sindicados, junto al secuestro de un auto Ford Ka de color gris, usado para la comisión del delito.

De esta forma, el personal policial logró el desbaratamiento de la organización, y continúa con la búsqueda de los demás involucrados, los cuales ya estarían identificados.

La causa fue caratulada como robo agravado, donde interviene la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Pilar, liderada por el fiscal Andrés Quintana.

