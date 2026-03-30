Un conflicto entre vecinas derivó en un violento episodio que dejó como saldo a una joven herida y a una mujer detenida en el distrito de Pilar. El hecho se produjo durante la tarde del sábado en el barrio Las Lomas de San Alejo y generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó en la calle México, donde una discusión entre dos mujeres fue escalando hasta transformarse en una agresión física. En ese contexto, una mujer de 30 años atacó a una joven de 22, provocándole un corte en la mejilla con un cuchillo. Además, la agresora utilizó un palo para golpearla durante el altercado.

La víctima fue trasladada al hospital

Tras el ataque, la joven herida fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Central de Pilar, donde recibió atención médica por parte del personal de guardia. De acuerdo a lo informado, presentaba lesiones pero se encontraba fuera de peligro.

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Detención y causa judicial

En paralelo, se montó un operativo para dar con la responsable del hecho. Minutos más tarde, efectivos lograron ubicarla en las inmediaciones de la comisaría Pilar Octava, en la localidad de Agustoni. Allí fue identificada la sospechosa, de 30 años, y detenida en el lugar.

El procedimiento estuvo a cargo del Comando de Patrulla correspondiente a la zona 5, que intervino tras la alerta por lo sucedido. La causa fue caratulada como “Lesiones y Aprehensión”, con intervención de la UFI N°2 de Pilar, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque.