Un hombre de 24 años fue detenido en Pilar tras robar seis camisas de la sucursal Pampero, ubicada en el centro del distrito.

El sujeto, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, rompió a patadas la vidriera del local de la reconocida marca, establecimiento que se encuentra en el cruce de Tratado del Pilar y Estanislao López.

Para ingresar al local, que estaba cerrado al público, rompió la vidriera de una patada, para una vez en el interior sustraer prendas de vestir y darse a la fuga.

Sin embargo, los movimientos del delincuente fueron detectados por parte de personal del Centro de Operaciones Municipal (COM), desde donde se dio aviso a efectivos del GUP y la Comisaría 1ra. de Pilar que se encontraban en cercanías al lugar del hecho.

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Fue así que los agentes interceptaron al sospechoso, en el cruce de la avenida Tratado del Pilar y la colectora de la autopista Panamericana ramal Pilar.

Siempre de acuerdo a las fuentes, el malviviente se despojó del botín al esconderlo en un lavadero de autos abandonado, en concreto debajo de un colchón que se encontraba en ese lugar.

El aprehendido, un hombre de 24 años, quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que se tramita en la UFI 3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas, caratulada como “Aprehensión por robo”.