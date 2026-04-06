Dos jóvenes fueron detenidos en Pilar acusados de robar una motocicleta en el centro del distrito y escapar hacia el barrio Los Grillos. La intervención del sistema de monitoreo urbano permitió seguir sus movimientos en tiempo real y coordinar un operativo que derivó en su aprehensión y en la recuperación del rodado.

El hecho se inició cuando la víctima, un adolescente de 17 años, se presentó en el Centro de Monitoreo Zonal (CMZ) 12 de Octubre para denunciar el robo de su moto, una Honda Titán roja. Según indicó, el vehículo había sido dejado estacionado en la intersección de Rivadavia y Lagrave. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA).

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A partir de esos datos, los operadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, donde lograron identificar el momento en que se produjo el ilícito. En las imágenes se observó a uno de los sospechosos llevándose el rodado a pie, lo que permitió iniciar un seguimiento en tiempo real a través de las distintas cámaras del sistema.

Seguimiento en vivo y operativo coordinado

Con la información obtenida, se dio aviso a los móviles de Guardia Urbana, que desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del distrito. El monitoreo continuo permitió ir actualizando la ubicación de los sospechosos mientras se desplazaban hacia la zona de Los Grillos.

Finalmente, ambos fueron interceptados en la intersección de Lavalle y Pizarro, donde los agentes lograron detenerlos y recuperar la motocicleta sustraída.

Los aprehendidos tienen 17 y 19 años y quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de hurto de motovehículo.