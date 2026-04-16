Una mujer de 31 años fue detenida en Pilar acusada de sustraer la billetera a una conductora de una aplicación de viajes tras solicitar un traslado.

El hecho se registró en la zona de las calles Espinosa y Sívori, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 por un conflicto.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la chofer, quien manifestó que, luego de completar el viaje, advirtió el faltante de su billetera.

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Con los datos aportados, los uniformados procedieron a identificar a la pasajera. Durante el procedimiento, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, hallaron el objeto denunciado entre sus pertenencias, por lo que se dispuso su aprehensión.

La mujer fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por hurto con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar.