La Secretaría de Seguridad de Pilar, en articulación con la Policía de Pilar, desplegó durante el fin de semana un operativo distrital que terminó con 35 personas aprehendidas, según informó el organismo municipal.

El despliegue incluyó 27 operativos de saturación distribuidos en distintas localidades del partido. Villa Rosa concentró la mayor cantidad, con nueve procedimientos, seguida por Pilar con ocho, Presidente Derqui con cinco, Del Viso con tres y Manuel Alberti con dos.

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Además de las aprehensiones, las tareas de prevención permitieron identificar a más de 4.870 personas y controlar 3.220 vehículos en distintos barrios y localidades del distrito, en el marco de las recorridas preventivas del fin de semana.

Controles diarios en la Plaza de San Alejo

A los operativos de saturación se sumaron los procedimientos de control de tránsito realizados todos los días en la Plaza de San Alejo, uno de los puntos fijos de fiscalización vehicular del distrito.

Los despliegues contaron con la participación de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), la Policía Local y la Guardia Urbana, según detalló la Secretaría de Seguridad.