Un motociclista murió tras impactar contra una camioneta en la intersección de las calles Guido y M. Cané, en la zona de Pilarica, en Pilar. El conductor del otro vehículo resultó ileso.

La víctima circulaba en una Rouser 200

La víctima fue identificada por fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos como Joaquín Valentino Domínguez Medina, de 21 años, con domicilio en la calle Santa Lucía, de Pilar. Circulaba a bordo de una motocicleta Rouser 200 cuando, por circunstancias que se intentan establecer, impactó contra una camioneta Dodge RAM.

El conductor de la camioneta resultó ileso

Siempre de acuerdo a las fuentes, personal de la Zona 16 fue comisionado ayer a la intersección. Al llegar, encontró un móvil del Departamento Fátima, cuya oficial principal, Romina Alfonso, certificó el hecho.

La camioneta era conducida por un hombre de 59 años, domiciliado en Hurlingham, que no sufrió lesiones. A pocos metros, el joven yacía sobre la calzada y no presentaba signos vitales.

Una ambulancia del servicio de emergencias (móvil N° 10) acudió al lugar y su médico constató el fallecimiento del motociclista.

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La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de Pilar

Tomó intervención la Comisaría Pilar 5ª, que permanece a la espera de directivas judiciales. El caso quedó a disposición de la Justicia, en la UFI N° 3 de Pilar, y fue caratulado como homicidio culposo.