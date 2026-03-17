Un joven de 18 años fue detenido en Pilar luego de protagonizar un violento episodio en el interior de una vivienda del barrio Monterrey, donde tras una discusión con su madre provocó destrozos y le sustrajo su teléfono celular.

El hecho se inició cuando la mujer, de 40 años, alertó a la policía sobre lo ocurrido en su domicilio. Según denunció, su hijo había reaccionado de manera agresiva en medio de una disputa familiar, causando daños en el interior de la vivienda y retirándose del lugar con su teléfono.

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Resistencia y forcejeo con efectivos

Con las características aportadas, personal del Comando de Patrullas logró ubicar al sospechoso en las inmediaciones de las calles Honduras y Perú, donde procedieron a interceptarlo.

Al momento de su identificación, el joven se mostró hostil y agresivo, lo que derivó en un forcejeo con los efectivos hasta lograr su reducción. Finalmente fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde se le realizaron las actuaciones de rigor.

La víctima se presentó posteriormente en la seccional para formalizar la denuncia. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Pilar, en una causa que fue caratulada como robo, daños y resistencia a la autoridad.