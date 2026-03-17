Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de agredir físicamente a sus parejas en distintos episodios registrados en Pilar. Los hechos ocurrieron en las localidades de San Alejo y Manuel Alberti, y en ambos casos intervinieron móviles del Comando de Patrullas tras llamados al 911.

El primero de los casos se registró en San Alejo, en la zona de Haití y Leguizamón, donde efectivos fueron comisionados por un conflicto de pareja.

Al llegar, identificaron a un hombre de 34 años que, según la denuncia, había agredido a su pareja, una mujer de 29 años. La víctima presentaba varias lesiones en el cuerpo, por lo que recibió asistencia médica. El acusado fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.

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Golpes y una lesión visible en el rostro

El segundo hecho tuvo lugar en Manuel Alberti, en inmediaciones de las calles Unamuno y Argerich, donde una mujer de 37 años denunció que su pareja, un hombre de 42, le propinó golpes de puño tras una discusión. La víctima presentaba una lesión visible en uno de sus ojos al momento de ser asistida.

El agresor se había retirado del domicilio, pero fue localizado poco después por el personal policial en las cercanías, donde finalmente fue detenido. Ambos involucrados fueron trasladados para la realización de los correspondientes exámenes médicos.

En los dos casos intervienen fiscalías de Pilar, que dispusieron las actuaciones por lesiones en el marco de violencia de género, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de cada episodio.