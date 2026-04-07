Una mujer fue detenida en Pilar acusada de haber estafado a su exjefe por una suma millonaria que, según fuentes policiales, ascendería a 23.907.000 pesos.

La investigación apunta a que utilizó datos de tarjetas de crédito de la víctima, obtenidos en el marco de un vínculo laboral previo, para concretar compras a través de plataformas digitales.

El caso es llevado adelante por la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas, y se inició tras la denuncia de un empresario de 41 años, presidente de una firma, quien detectó consumos que no había realizado.

De acuerdo a su presentación, el hecho comenzó a evidenciarse cuando recibió una notificación por un gasto que desconocía de Mercado Pago.

Tras comunicarse con su banco y revisar los resúmenes de su tarjeta, constató una gran cantidad de operaciones similares, en su mayoría efectuadas mediante Mercado Libre y Mercado Pago.

Con el avance de la investigación, se estableció que los productos adquiridos eran enviados a un domicilio ubicado en el barrio privado La Reserva de Pilar, sobre la Ruta Provincial 28.

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En ese inmueble residiría la imputada, una mujer de 44 años que, según consta en la causa, se desempeñó como empleada administrativa en la empresa de la víctima entre 2016 y 2023, indicaron fuentes del caso, Pilar de Todos.

A partir de esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda señalada. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sub DDI Pilar y arrojó resultado positivo.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, además de otros elementos presuntamente adquiridos mediante las maniobras investigadas.

Tras el allanamiento, y en comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de la sospechosa, quien fue notificada de la formación de la causa por el delito de estafa.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance total de la maniobra y si existen otros hechos similares vinculados a la imputada.