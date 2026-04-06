Un total de 53 personas fueron detenidas durante el fin de semana largo en el marco de operativos de seguridad desplegados en distintos puntos del distrito. De ese total, tres presentaban pedido de captura activo.

Las acciones fueron coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y la Policía de Pilar, e incluyeron controles vehiculares, recorridas preventivas y operativos de saturación en barrios y localidades.

Operativos y controles en distintas localidades

Se realizaron 15 operativos de saturación: ocho en la localidad de Pilar, tres en Villa Rosa y dos tanto en Del Viso como en Manuel Alberti. Estas tareas se complementaron con presencia de agentes en la vía pública y patrullajes dinámicos.

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Durante los procedimientos, se identificaron más de 5.500 personas y se verificaron alrededor de 3.800 vehículos. Las autoridades señalaron que estos controles apuntan a la prevención del delito y a la detección de personas con requerimientos judiciales vigentes.

Además, se desplegaron recorridas a pie y móviles en Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y la zona de Pilar Sur. En los operativos participaron Guardia Urbana, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Policía Local, que reforzó la vigilancia en colectoras y arterias principales.

Coordinación entre fuerzas y tareas de prevención

Desde el área de Seguridad destacaron la articulación entre las distintas fuerzas para reforzar la presencia en el territorio y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de distintas causas, mientras que los operativos continuarán como parte de las acciones de prevención en el distrito.