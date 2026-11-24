Veinte personas fueron detenidas durante el fin de semana en Pilar, en el marco de operativos, controles y recorridas preventivas desplegados por la Secretaría de Seguridad junto a la Policía de Pilar en todo el distrito. Dos de ellas tenían pedidos de captura activos.

Doce operativos de saturación en tres zonas

En paralelo, se llevaron adelante 12 operativos de saturación, con cuatro intervenciones en Pilar, cuatro en Champagnat y cuatro en Del Viso.

Según pudo saber Pilar de Todos, las acciones forman parte del trabajo preventivo permanente del área. Combinan presencia en el territorio, coordinación entre los distintos cuerpos operativos y las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.

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Cámaras detectaron el robo de un celular en Pilar Centro

En el marco de los operativos, un sospechoso fue detenido por agentes de Guardia Urbana tras ser detectado por el Centro de Monitoreo Zonal Paseo de la Estación cuando, presuntamente, sustrajo el celular de una persona que dormía en una parada de colectivos, cerca de la estación ferroviaria de Pilar.

Los monitoristas alertaron a los móviles, que asistieron a la víctima mientras los operadores seguían al sospechoso en tiempo real. Fue interceptado a pocos metros y el teléfono, que había descartado durante su huida, fue recuperado. La causa quedó caratulada como “tentativa de hurto”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Pilar.