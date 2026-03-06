Un hombre de 40 años fue detenido acusado de atacar a una vecina con un cuchillo y agredir a una policía durante un procedimiento realizado en una vivienda de la calle Bulnes, en jurisdicción de la localidad de Pilar.

El episodio se inició cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre agresivo y una mujer herida con un arma blanca en una casa ubicada en Bulnes al 900.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 48 años, quien se encontraba resguardada en la vivienda de un vecino tras el ataque. Según se informó, el agresor estaba en la vía pública realizando ademanes con un cuchillo.

Ante esa situación, los policías solicitaron apoyo y avanzaron para interceptarlo. Durante la intervención, el hombre golpeó con un puño en el rostro a una oficial de policía, identificada como Yésica Rivero.

Con la colaboración de otros móviles del Comando de Patrullas, los uniformados lograron reducir y aprehender al sospechoso, indicaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo Tramontina, presuntamente utilizado durante el ataque.

La mujer atacada presentaba golpes superficiales en el rostro y rasguños en uno de sus brazos, mientras que la policía agredida no requirió asistencia médica, según indicaron fuentes policiales.

Tras el procedimiento, tanto la víctima como el acusado fueron trasladados para la realización de los exámenes médicos correspondientes, mientras que el arma blanca quedó incautada.

La causa fue caratulada “lesiones y resistencia a la autoridad” y quedó en manos de la UFI N°4 de Pilar, que dispuso las actuaciones de rigor.