La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor de 22 años que manejaba con 0,39 de alcohol en sangre durante un operativo de control realizado sobre la Ruta 8, a la altura del peaje de Pilar.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el joven reconoció que actualmente cumple tareas comunitarias por una alcoholemia positiva registrada el año pasado: “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, le dijo a los inspectores apostados en el operativo.

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Ante la consulta de los agentes sobre el resultado positivo, intentó justificar la situación argumentando que había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y que también había tomado una copa de vino porque "me dio para probar el abuelo de ella", en referencia a su novia.

Ante la medición del alcoholímetro, el personal de la ANSV fue contundente: “Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol”.

Vasos con alcohol dentro del vehículo

Durante la fiscalización, el conductor llamó telefónicamente a sus padres para intentar resolver la situación: "¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo", se lo escucha decir en una conversación registrada por las cámaras del operativo.

Además, dentro del vehículo, donde viajaba acompañado por su novia, los agentes observaron vasos con bebidas alcohólicas, elementos que quedaron documentados como parte del procedimiento: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, se excusó el conductor.

Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia de conducir. También deberá afrontar una multa de hasta 2.215.000 pesos y enfrenta una nueva inhabilitación que puede extenderse entre 3 y 18 meses.



