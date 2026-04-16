Una investigación por el faltante sistemático de productos en un depósito del Parque Industrial de Pilar derivó en la aprehensión de cinco personas, acusadas de integrar una organización dedicada al robo y posterior comercialización ilegal de la mercadería.

El perjuicio económico fue estimado en unos 60 millones de pesos y la causa continúa en plena etapa investigativa.

Auditoría interna y denuncia

El caso se inició el 14 de abril, cuando el encargado del depósito de la firma Altitude Logistic, ubicado en la calle 3 al 1500 del Parque Industrial de Pilar, denunció irregularidades tras una auditoría interna.

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De acuerdo a la presentación, desde noviembre del año pasado se registraba un faltante sostenido de productos, entre ellos alrededor de 400 rollos de tela, además de veladores LED, juegos de llaves de tubo, paquetes de sábanas y camperas de distintos modelos.

El faltante total fue valuado en aproximadamente $60.000.000, lo que motivó la intervención de la Sub DDI Pilar, con participación de la UFI N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de San Isidro.

Investigación y operativo

A partir de tareas investigativas encubiertas sobre empleados de distintos depósitos de la empresa, los pesquisas lograron establecer que varios trabajadores se encontraban presuntamente organizados para llevar adelante maniobras delictivas, cumpliendo diferentes roles dentro de la operatoria, entre ellos encargados, operarios y choferes.

En ese marco, se montó un operativo de vigilancia y seguimiento que permitió detectar la descarga de productos sustraídos en un domicilio de la localidad de Olivos, partido de Vicente López.

En las calles Monteverde entre Díaz Vélez y Salvador Debenedetti, personal policial interceptó una camioneta Fiat Ducato perteneciente a la empresa, en la que se trasladaban dos de los sospechosos, uno de ellos en calidad de chofer.

Durante el procedimiento se procedió a la aprehensión de ambos y al secuestro de 25 rollos de tela con sus respectivos remitos, $1.000.000 en efectivo y dos teléfonos celulares.

Allanamientos y más detenciones

Posteriormente, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en el domicilio donde se descargaban los productos, donde se identificó a los moradores y se incautaron 23 rollos de tela sin documentación respaldatoria.

Según se estableció, el dinero secuestrado sería producto de la venta de esos elementos.

En continuidad con las tareas, los investigadores concretaron la aprehensión de otros tres integrantes de la presunta organización en la localidad de Presidente Derqui, en Pilar, cuando salían de una vivienda.

En ese procedimiento se incautaron distintos productos, entre ellos 25 veladores LED (21 en caja y 4 sueltos de color dorado), 7 juegos de llaves de tubo, 5 paquetes de sábanas de plaza y media y 4 camperas (tres azules y una beige).

Estructura de la organización y causa

De acuerdo a la investigación, los involucrados formarían parte de una estructura interna que les permitía sustraer productos del circuito formal y derivarlos a canales de comercialización ilegales.

Entre los aprehendidos se encuentran personas que cumplían funciones como encargado de depósito, choferes y operarios, además de una mujer de 23 años que se encargaba de la reducción de parte de los elementos sustraídos, señalaron fuentes de la investigación a Pilar de Todos.

La causa fue caratulada como administración fraudulenta, asociación ilícita y encubrimiento agravado con fines de lucro, con intervención de la UFI N° 3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas.

Las autoridades judiciales avalaron los procedimientos realizados, mientras que la investigación continúa con el objetivo de identificar y detener a otros posibles integrantes de la organización.