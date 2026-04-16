Un hombre de 40 años fue aprehendido en Pilar acusado de agredir a su expareja y resistirse al accionar policial durante un procedimiento realizado en una vivienda de la calle Hipólito Yrigoyen.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre presunta situación de violencia de género en el interior del domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que había sido atacada físicamente por su expareja minutos antes.

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Con la anuencia de la mujer, el personal ingresó a la vivienda donde se encontraba el acusado. Al intentar identificarlo, el hombre se tornó hostil y ofreció resistencia, lo que motivó la solicitud de refuerzos.

Finalmente, el sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como lesiones y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar.

Desobediencia en Villa Rosa

Por otro lado, un hombre de 63 años fue aprehendido en en Villa Rosa, tras ser encontrado dentro de la vivienda de su expareja pese a tener vigente una medida cautelar que le prohibía el acercamiento.

La intervención se produjo tras un llamado al 911 por una situación de violencia de género.