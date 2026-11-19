Una conductora abrió la puerta delantera izquierda de su Renault Kwid estacionado sobre la calle San Martín, en Pilar, y provocó la caída de un motociclista que circulaba por el lugar. El Juzgado Civil y Comercial de San Isidro hizo lugar a la demanda y la condenó a pagarle $19.950.000, más intereses.

El joven tenía 20 años cuando ocurrió el choque y reclamó una indemnización por las consecuencias físicas y personales del accidente.

Cómo ocurrió el choque en la calle San Martín

El hecho se produjo el 11 de diciembre de 2019, alrededor de las 13, sobre la calle San Martín, poco antes de la intersección con Rincón. Según la reconstrucción incorporada al expediente, el joven manejaba una Corven Triax de 150 cc en dirección al ramal Pilar de la autopista Panamericana. En su demanda sostuvo que circulaba a velocidad reglamentaria, con las luces encendidas y el casco colocado.

En ese momento, la conductora abrió la puerta del Kwid blanco para descender, sin advertir que se aproximaba la moto. La maniobra le cortó el paso al rodado y se produjo la colisión, consignó TN.

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El motociclista cayó sobre el asfalto. Un testigo que circulaba detrás en un automóvil se acercó para asistirlo y declaró que lo encontró golpeado y con dolores en distintas partes del cuerpo.

Durante el proceso, la conductora fue declarada en rebeldía. En tanto, la aseguradora reconoció que el vehículo tenía una póliza vigente al momento del accidente, aunque negó los hechos y cuestionó los rubros reclamados.

Una incapacidad del 19% determinada por la pericia médica

La pericia médica estableció una incapacidad física parcial y permanente del 19%. Para llegar a esa conclusión se examinó al damnificado, se analizaron sus antecedentes médicos y se evaluaron los estudios complementarios incorporados al expediente.

La aseguradora cuestionó ese porcentaje, pero el magistrado consideró que sus objeciones no alcanzaban para desacreditar las conclusiones del profesional.

Por su parte, la pericia aclaró que algunas secuelas podían corresponder a otro episodio accidental. Por ese motivo, atribuyó al choque de Pilar solamente el 50% de las consecuencias físicas constatadas.

Cómo se calculó la indemnización de $19.950.000

Para fijar los montos, el juez tuvo en cuenta que el joven tenía 20 años al momento del choque, era soltero y había terminado el secundario. Como no se acreditó un ingreso formal, tomó como referencia el salario mínimo, vital y móvil vigente al dictar la sentencia.

La condena se compone de cuatro rubros:

Incapacidad física sobreviniente: $12.000.000 , por las secuelas permanentes que afectaron su capacidad física.

, por las secuelas permanentes que afectaron su capacidad física. Daño moral: $6.000.000 , por los padecimientos físicos, los temores y los cambios en su vida cotidiana tras el accidente.

, por los padecimientos físicos, los temores y los cambios en su vida cotidiana tras el accidente. Tratamiento psicológico: $1.500.000 , para cubrir una sesión semanal durante un año, según la necesidad acreditada en la pericia.

, para cubrir una sesión semanal durante un año, según la necesidad acreditada en la pericia. Gastos médicos y de traslado: $450.000, por la atención hospitalaria, los medicamentos y los desplazamientos.

Sin reparación por los daños de la moto

En cambio, el juez rechazó el reclamo por los daños materiales de la motocicleta, porque no se presentaron presupuestos de reparación ni otras pruebas que permitieran determinar su existencia y monto.