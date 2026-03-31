La Secretaría de Seguridad de Pilar informó que durante el fin de semana se realizaron múltiples operativos y recorridas en todo el distrito, en conjunto con la Policía de Pilar, que dejaron como saldo 42 personas detenidas, de las cuales dos registraban pedido de captura activo.

En ese marco, se llevaron adelante 11 operativos de saturación distribuidos en distintas localidades: cinco en Pilar, tres en Presidente Derqui, dos en Manuel Alberti y uno en Del Viso. Como resultado de estos despliegues, fueron identificadas más de 3000 personas y 2200 vehículos.

Las tareas incluyeron patrullajes dinámicos, controles en la vía pública y recorridas a pie en distintos barrios, con participación de la Guardia Urbana, la Policía Local, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que reforzaron la presencia en zonas estratégicas del distrito.

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Procedimiento en Del Viso

Uno de los casos se registró en la localidad de Del Viso, donde dos hombres fueron aprehendidos tras ser detectados por cámaras de seguridad mientras consumían marihuana en la vía pública, en las inmediaciones de la estación ferroviaria.

El hecho fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo Zonal (CMZ), quienes dieron aviso a agentes de la Guardia Urbana a Pie que patrullaban la zona. Los efectivos lograron interceptar a los sospechosos y, en presencia de un testigo, realizaron una requisa.

Durante el procedimiento se secuestraron 206,9 gramos de marihuana, que los individuos transportaban en una bolsa de nylon. Los aprehendidos, de 42 y 47 años, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como tenencia ilegal de estupefacientes e interviene la Unidad Funcional de Instrucción de turno.

