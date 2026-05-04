Durante operativos de prevención realizados en las últimas jornadas en Pilar, fueron detenidas 34 personas, en el marco de un despliegue que permitió dar con tres sujetos que tenían pedido de captura activo.

Las tareas fueron llevadas adelante por la Secretaría de Seguridad junto a la Policía de Pilar, con controles en distintas localidades del distrito.

En ese contexto, se realizaron 18 operativos de saturación: seis en Villa Rosa, cuatro en Del Viso, tres en Champagnat y Pilar, y dos en Manuel Alberti.

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Como resultado de las recorridas, se logró la identificación de más de 3560 personas y 2670 vehículos, en procedimientos desarrollados en barrios y corredores clave.

Los operativos contaron con la participación de la Guardia Urbana, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Policía Local, con presencia en Pilar, Del Viso, Derqui y Alberti.

Las acciones incluyeron patrullajes dinámicos, controles vehiculares y recorridas a pie, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y detectar personas con requerimientos judiciales vigentes.