La Secretaría de Seguridad de Pilar, en conjunto con la Policía Bonaerense, aprehendió a 28 personas durante los operativos de saturación desplegados en el distrito, dos de las cuales registraban pedido de captura activo al momento de su detención.

En total se realizaron 20 operativos de saturación distribuidos en cuatro localidades: 8 en Pilar y 4 en Manuel Alberti, Del Viso y Villa Rosa, respectivamente.

Durante los recorridos, el personal de seguridad identificó a más de 5.900 personas y 4.340 rodados en barrios y localidades del partido.

Controles antipicadas en la Panamericana

En paralelo, se establecieron puestos de control antipicadas en las inmediaciones del Peaje Larena y la Colectora de Autopista Panamericana, altura kilómetro 42.

Las tareas incluyeron identificación de ciudadanos, verificación de documentación y test de alcoholemia.

Como resultado, se labraron 20 actas de infracción y se remitieron 12 motovehículos por ausencia de documentación habilitante, ruidos molestos y realización de picadas ilegales.

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Guardia Urbana recuperó una bicicleta robada

Monitoristas del Centro de Monitoreo Zonal (CMZ) Paseo de la Estación detectaron a un hombre de 29 años mientras ingresaba a una vivienda del barrio Vicente López y egresaba con una bicicleta. La descripción del involucrado fue transmitida de inmediato a los móviles de la Guardia Urbana que recorrían la zona preventivamente.

El aprehendido fue interceptado en la intersección de Mendoza y Río Negro.

Al intentar escapar, abandonó la bicicleta y continuó a pie, siendo detenido metros más adelante. El rodado fue recuperado y restituido a su propietario. La causa quedó caratulada como hurto en vivienda, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de turno.