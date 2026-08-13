La Secretaría de Seguridad de Pilar, en conjunto con la Policía de Pilar, desplegó 15 operativos de saturación distribuidos en distintos puntos del distrito, que dejaron un saldo de 37 personas detenidas.

Los controles se realizaron en Pilar, Del Viso, Derqui, Manuel Alberti y sectores de la Panamericana, entre otros puntos estratégicos del distrito. Como resultado, fueron identificadas más de 3.490 personas y 2.260 vehículos.

Las tareas fueron coordinadas, durante el fin de semana, entre la Guardia Urbana y la Policía de Pilar, con la intervención de varias dependencias policiales y de la FBA.

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Recuperan una motocicleta robada a un repartidor

Entre los hechos más destacados la Guardia Urbana logró esclarecer el robo de una motocicleta sustraída a un trabajador de reparto y detener a la totalidad de los involucrados.

El hecho ocurrió en la noche del sábado, cuando un llamado al 109 alertó sobre un robo cometido en la intersección de Néstor Kirchner y Mansilla. Allí, un grupo de seis sujetos interceptó a la víctima y le sustrajo la motocicleta junto con un teléfono celular, antes de darse a la fuga. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

Geolocalización y cámaras permiten dar con los sospechosos

El Centro de Operaciones y Monitoreo coordinó de inmediato un operativo de búsqueda, apoyado en la geolocalización aportada por el teléfono celular robado. Esa intervención permitió la aprehensión de tres de los implicados pocas horas después del hecho.

La investigación continuó durante la madrugada del domingo, cuando el Sistema de Lectoras de Patentes (LPR) detectó el paso de la motocicleta sustraída. A partir de esa alerta, los móviles de la Guardia Urbana que patrullaban la zona se dirigieron al lugar y lograron interceptar a los restantes involucrados. El rodado fue hallado a pocos metros del sitio, lo que permitió su recuperación y el esclarecimiento total del hecho. La causa fue caratulada como robo e interviene la UFI N.º 3 de Pilar.