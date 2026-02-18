Una familia de la localidad de Manuel Alberti, en Pilar, pide la aparición de testigos que hayan presenciado un accidente que ocurrió en la Autopista Panamericana y por el que un joven de 20 años pelea por su vida internado en el Hospital Central.

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 16 de febrero, aproximadamente a las 1.30, a la altura del KM 43.5 sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Lucas Díaz, de 20 años, se trasladaba a bordo de una moto junto a un amigo cuando, por causas que se desconocen, ambos fueron embestidos por detrás por una camioneta Renault Stepway de color rojo, según el relato de la familia.

El joven, que se dirigía a su domicilio, luego de haber asistido a la celebración de los Carnavales en Pilar, cayó del vehículo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, pese a que, según las primeras averiguaciones, llevaría el casco colocado.

Tras el impacto, otros conductores fueron los primeros en prestar asistencia a Lucas y a su amigo. En diálogo con Pilar de Todos, Marilina Díaz, la mamá de Lucas, consignó que una persona ayudó a su hijo parando el tránsito y llamando a emergencias. Además de detener en el lugar al conductor de la camioneta.

De inmediato, una ambulancia del sistema de emergencias trasladó a Lucas al Hospital Central de Pilar donde debió ser sometido a una craneotomía debido al fuerte golpe en su cabeza. Actualmente, el joven permanece internado en terapia intensiva y su estado es “muy delicado”, indicó su mamá a este medio.

En tanto, la mujer refirió que hasta el momento no ha podido acceder a imágenes de cámaras de seguridad municipales o de la propia autopista para obtener más datos sobre el hecho. Solo pudo saber que el conductor del vehículo habría sido demorado.

“Nosotros necesitamos saber cómo fue el accidente, pero por ahora no pudimos ver las cámaras, nos piden oficios de la Comisaría y en la Fiscalía tampoco tienen nada”, dijo la mujer quien señaló que en ese punto sería importante el aporte de aquellos que hayan presenciado el hecho.

Y agregó: “Como mamá, necesito saber cómo le pasó este accidente a mi hijo. Y si la persona que lo chocó estaba alcoholizada, solo quiero que no se vuelva a subir a un auto. Ya arruinó la vida de mi hijo, que no arruine ninguna más”.

“Lucas no estaba corriendo picadas. Es un chico que no se mete con nadie, todos lo conocen y lo quieren”, agregó Marilina.

Cadena de oración

Lucas permanece sedado en la sala de cuidados intensivos del HCP donde fue sometido a una craneotomía para descomprimir su cerebro.

Marilina relató que pudo ver a su hijo y mantiene la esperanza de que pueda salir adelante. “Estuve con él y me apretó la mano. Me aferro a eso y pido a todos que hagamos una cadena de oración para ayudarlo a salir adelante”, pidió la mujer.