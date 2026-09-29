El fiscal Cosme Iribarren solicitó en las últimas horas que el cantante Callejero Fino sea procesado con prisión preventiva. La medida fue requerida tras considerar que existe peligro de fuga en el marco de la investigación que se le realiza por portación ilegal de arma de guerra.

El músico, quien es oriundo de la localidad de Presidente Derqui, permanece detenido desde el pasado 30 de agosto. Aquel día, fue interceptado durante un control vehicular en la zona de Villa La Ñata, en Tigre, mientras circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok V6 que no tenía patentes.

Al momento del procedimiento, realizado por personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense, se halló una pistola calibre .40 marca Glock en el interior del rodado. El cantante había manifestado desconocer la presencia del arma, argumentando que el vehículo era compartido con familiares y amigos.

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Sin embargo, la justicia de San Isidro realizó diversas medidas de prueba que permitieron confirmar que el arma pertenecía al artista. La fiscalía reconstruyó los movimientos del músico durante las 48 horas previas a su detención, confirmando que él había sido el único conductor del vehículo durante ese fin de semana, incluyendo traslados hacia el Movistar Arena y zonas de Pilar y Tigre. El día del arresto, el músico se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de la cantante María Becerra.

Ante estos elementos, la justicia consideró imposible que el cantante desconociera la existencia del arma. A esto se suma que el referente del género RKT cuenta con antecedentes penales, habiendo cumplido una condena por robo a mano armada seis años atrás.

El caso

El referente del género RKT fue capturado el pasado 30 de agosto en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes.

Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso. En una requisa, además, le hallaron la pistola Glock con la numeración limada por lo que en ese momento se decidió su detención.

Callejero Fino permanece alojado en una celda de la Comisaría 4.ª de Benavidez, Tigre.

Semanas atrás, en tanto, la nueva defensa de Callejero, encabezada por el abogado Diego Storto, sostuvo que el artista portaba el arma debido a amenazas de muerte que habrían recibido él y su hijo.

De hecho, ese fue el eje de la declaración que el cantante prestó ante los fiscales del caso.