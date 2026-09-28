El abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades durante su gestión al frente del organismo.

El pedido fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo. Según indicó el letrado, la solicitud se fundamenta en nuevos elementos de convicción que profundizan las denuncias sobre contrataciones irregulares. El escrito sostiene que se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados y errores de categorización.

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“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS.”, señala el texto.

El abogado remarcó que Diego Spagnuolo ya se encuentra procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumos médicos a determinados laboratorios mediante el pago de coimas y sobreprecios.

Finalmente, el escrito advierte sobre el posible peligro de entorpecimiento de la investigación, argumentando que el ex funcionario podría destruir o modificar pruebas, influir en testigos o peritos, además de solicitar que se evalúe un eventual peligro de fuga.