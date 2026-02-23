Familiares y amigos de Lucas Díaz, el joven que fue atropellado en la Autopista Panamericana por un hombre a bordo de una camioneta, pidieron justicia y rechazaron que el responsable del hecho haya sido dejado en libertad tras haber permanecido demorado.

Lucas, de 20 años, circulaba en su motocicleta junto a un amigo por la autopista con sentido a su casa en Manuel Alberti cuando fue embestido a la altura del KM 43.5 por una camioneta conducida por un hombre que, según la familia ya está identificado y con domicilio en esa misma localidad.

El hecho sucedió el pasado 16 de febrero a la madrugada, momento en el que el joven regresaba a su hogar tras haber participado de una de las celebraciones de carnaval en Pilar.

Por el impacto, Lucas sufrió una grave herida en su cabeza y actualmente permanece en estado delicado internado en el Hospital Central de Pilar donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

En tanto, su familia realizó una movilización hacia la puerta de la casa del responsable del choque, en la localidad de Manuel Alberti.

Allí, con la asistencia de más de 150 vecinos, rechazaron que el conductor de la camioneta haya sido liberado tras permanecer demorado luego del episodio.

“Lucas con solo 20 años está peleando por su vida. El responsable, que manejaba borracho lo chocó y lo dejó en coma. Ahora mientras Lucas lucha en una cama de hospital, él está en su casa”, repudiaron los allegados al joven.

Y agregaron: “No buscamos violencia ni odio. Buscamos justicia”.

“Lucas es hijo, amigo y trabajador. Un pibe lleno de sueños por eso pedimos que esto no quede impune. Queremos que la justicia actúe y que nadie más tenga que pasar por este infierno”, reclamaron.

En diálogo con Pilar de Todos, Marilina Díaz, la mamá de Lucas consignó que finalmente pudo acceder a las imágenes de las cámaras de vigilancia donde pudo observar cómo fue la mecánica del choque.

"Me mostraron las cámaras y se ve cómo Lucas fue embestido. Me lo llevaron puesto. Ellos venían circulando bien y este hombre los atropelló a todo lo que da. Y mientras Lucas la pelea, él esta tranquilo en su casa, necesitamos justicia”, cerró la mujer.