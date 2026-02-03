“No van a caminar en paz, Justicia por mi hermano”, así se expresó Celina Cejas, hermana del hombre que murió tras ser brutalmente atacado por su sobrino con un bate de béisbol.

El episodio se produjo en el barrio William Morris, de Del Viso, Pilar, en la noche del pasado viernes en la intersección de las calles Batalla de Pago Largo y Santa María.

Allí, Leandro Cejas fue atacado por su familiar, Jeremías Benítez en plena calle.

Primero comenzó a increpar a su tío, quien se encontraba en la vereda. A pesar de que la víctima manifestó su intención de evitar una confrontación, el joven ingresó a la vivienda, tomó un bate de béisbol y comenzó a golpear con violencia el portón de la casa.

Acto seguido, se abalanzó sobre Leandro quien intentó cubrirse la cabeza con uno de sus brazos. Como consecuencia del primer impacto, sufrió una fractura, perdió el equilibrio y cayó dentro de una zanja ubicada en el lugar.

Una vez en el suelo, el agresor continuó atacándolo con al menos tres golpes en la cabeza. La violencia ejercida fue tal que el bate terminó rompiéndose durante la agresión.

La brutal golpiza con el elemento deportivo quedó registrada por algunos vecinos del lugar.

Según fuentes cercanas al entorno de la víctima, el episodio se desencadenó en el marco de un conflicto de larga data vinculado al uso de un terreno familiar.

Tras la feroz golpiza, Leandro fue trasladado al Hospital Central de Pilar donde ingresó con un crítico estado de muerte cerebral.

Finalmente, su deceso se produjo en la tarde del pasado lunes.

“Esto no va a quedar así”, insistió la hermana de Leandro.

El agresor, Jeremías Benítez de 23 años, permanece detenido luego de haber sido interceptado por la policía cuando intentaba escapar del lugar.