La Fiscalía pidió que el cantante derquino de RKT Callejero Fino sea llevado a juicio por portación ilegal de armas de guerra, en la causa por la que continúa detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El artista, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, es oriundo de la localidad de Presidente Derqui y está acusado por portar una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada, hallada durante un control vehicular en Villa La Ñata, partido de Tigre.

El pedido fue presentado en los últimos días por el fiscal Cosme Iribarren ante la jueza de Garantías Mariana Schemberger, quien hasta el momento no dictó una resolución, según consignó la Agencia Noticias Argentinas, a la que el propio fiscal le confirmó la presentación.

Arresto domiciliario en un country de Pilar

Alvarenga cumple la medida desde principios de octubre. La prisión domiciliaria le fue dictada el 2 de octubre, tras pasar un mes y medio detenido en una comisaría de Tigre. Había sido detenido el 30 de agosto y cumple la medida en una vivienda ubicada en un country de Pilar.

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Un control municipal en Villa La Ñata

El cantante viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok, sin patente, junto a su primo cuando ambos fueron detenidos en un control vehicular de la Patrulla Municipal de Tigre, durante un recorrido preventivo por la calle Italia y la Ruta 27.

Tras la detención, el cantante aseguró en su declaración que el arma no es suya. El delito de portación ilegal de armas prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión.

El primo, sobreseído

Por su parte, el primo del artista, de 27 años y también oriundo de Presidente Derqui, recuperó la libertad en septiembre y luego fue sobreseído.

Un antecedente por un robo

De acuerdo a lo informado por la agencia, Alvarenga ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses alojado en un penal y luego cumplió la pena en su casa.

Un videoclip con más de 100 personas

El cantante apareció en un video grabado en su vivienda junto a más de 100 personas, entre ellas la artista La Joaqui, situación que generó críticas en redes sociales.

"Está haciendo música. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando", sostuvo su defensor, Diego Storto, al salir al cruce de los cuestionamientos.

En tanto, Storto también se refirió a la filmación y negó que hubiera alcohol o armas durante la grabación. "No puede consumir ni cometer delitos", agregó el abogado.