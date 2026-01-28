El abogado de Romina Gaetani presentó un pedido de detención contra Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género. La solicitud fue elevada ante la Justicia al considerar que el imputado representa un riesgo para la víctima y que existen indicios de entorpecimiento del proceso judicial.

Según la presentación, Cavanagh no cumplió con la orden judicial de entregar un arma de fuego de su propiedad, pese a haber sido notificado en reiteradas oportunidades. Para la querella, esta conducta configura un intento de ocultamiento de prueba clave y justifica la adopción de una medida de coerción más severa.

En ese marco, el pasado 15 de enero se realizó un allanamiento en la vivienda del Tortugas Country Club donde convivía la pareja. Aunque no se encontró la pistola calibre 9 milímetros declarada por el imputado, los efectivos secuestraron un cargador con municiones, balas sueltas, vainas servidas, un estuche de arma de fuego y una pistola de aire comprimido.

La investigación está a cargo de la fiscal María José Basiglio, titular de la fiscalía especializada en violencia de género de Pilar. Además, un informe del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal evaluó a Gaetani como una persona en situación de “alto riesgo”, lo que reforzó el pedido presentado por su defensa.

La causa se originó el 28 de diciembre, cuando la actriz denunció un episodio de violencia ocurrido durante una discusión con su entonces pareja. En el expediente se incorporaron testimonios y certificados médicos que acreditaron lesiones en brazos y cadera, constatadas en el hospital de Pilar.

Ese mismo día, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. Gaetani presentaba un cuadro de ansiedad y dolores físicos, por lo que fue trasladada en ambulancia a un centro de salud.

Por orden de la fiscalía, Cavanagh fue trasladado a la Comisaría 4ª de Manuel Alberti, donde quedó imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de un hecho de violencia de género.

En declaraciones públicas, Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y sostuvo que, si bien existieron episodios de violencia psicológica previos, esta habría sido la primera agresión física de gravedad.

