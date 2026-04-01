Un operativo policial culminó con tres hombres detenidos luego de un intento de robo a un camión y una posterior persecución en distintas arterias del distrito.

El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un intento de asalto ocurrido en la zona de Mercedes al 1100. Al arribar al lugar, el personal policial constató que la presunta víctima ya se había retirado, aunque había informado previamente la situación y su salida del partido.

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En paralelo, móviles del Comando de Patrullas fueron advertidos sobre la fuga de los sospechosos a bordo de dos vehículos: un Volkswagen Bora de color gris y un Volkswagen Fox negro. A partir de esa información, se desplegó un operativo cerrojo que derivó en una persecución.

Los rodados fueron finalmente interceptados en la intersección de Estanislao Zeballos y Laguna del Monte. Allí, los efectivos identificaron a tres hombres de 50, 29 y 23 años, quienes se desplazaban en los vehículos mencionados.

Durante el procedimiento, se estableció que uno de los sospechosos registraba dos pedidos de captura activa por robo calificado, emitidos en enero de 2025 por la Justicia de Vicente López.

En tanto, en uno de los autos se secuestró una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, con cargador y municiones, además de una suma de dinero en efectivo que ascendía a ocho millones de pesos. Según se informó, el arma contaba con la documentación correspondiente de tenencia.

Los tres hombres fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, que interviene en la causa.