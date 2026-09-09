Tres hombres quedaron detenidos este miércoles por la tarde en Pilar tras robar el interior de un automóvil estacionado en la colectora de la Panamericana, a la altura del kilómetro 49, y protagonizar una intensa persecución que se extendió por Del Viso y terminó en un choque y un breve intercambio de disparos, sin heridos.

El hecho se inició cerca de las 14, cuando efectivos policiales sorprendieron a los sospechosos mientras sustraían elementos del interior de un vehículo estacionado en la colectora de la autopista, a la altura del kilómetro 49. Los delincuentes escaparon de inmediato a bordo de un automóvil Hyundai, modelo HB20, color gris lo que puso en marcha un operativo cerrojo para intentar interceptarlos.

En la huida, con sentido a CABA, los sospechosos colisionaron contra uno de los móviles policiales que intentaba detener la fuga, aunque tras el choque continuaron su camino.

A la altura de la calle Lisandro de la Torre, uno de los ocupantes descendió del auto e intentó continuar la huida a pie. Los efectivos que participaban del operativo lo alcanzaron pocos metros después, dentro de una concesionaria en la que intentó ocultarse y lo detuvieron en el lugar, mientras los otros dos integrantes de la banda seguían la fuga en el vehículo.

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Los sospechosos, continuaron su marcha esta vez, retomando la autopista con sentido a Pilar.

Allí, distintos móviles policiales se sumaron al seguimiento, que se extendió hasta la calle Chacabuco, donde los delincuentes ingresaron al acceso de un barrio privado.

El escape terminó pocos metros después de ingresar al barrio, cuando chocaron. Sus dos ocupantes abandonaron el auto y corrieron hacia un descampado cercano en un intento por escapar a pie del cerco policial.

Disparos, sin heridos

En ese descampado se produjo un breve tiroteo entre los sospechosos y los efectivos policiales. Pese a la tensión del cruce de disparos, no se registraron personas heridas, y los dos delincuentes fueron finalmente reducidos y detenidos en el lugar.

Con las tres detenciones, los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga su participación en el robo del auto en la colectora y busca determinar si están vinculados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

Posteriormente, en presencia de testigos, personal policial inspeccionó el interior del rodado involucrado, incautando destornilladores, un dispositivo POSNET, vestimentas varias y cinco vainas servidas, elementos que quedaron en poder de los investigadores.