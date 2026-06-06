Un joven de 21 años fue detenido en Villa Astolfi tras robar en un local de artículos para pesca deportiva ubicado en Rondeau y 9 de Julio.

Fue después de ser perseguido por el dueño del comercio y vecinos del barrio que lo redujeron a metros del lugar, hasta que llegó la Policía.

El propietario del comercio, tras la detención, reclamó a las autoridades que el capturado no sea liberado en lo inmediato.

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El robo

Todo comenzó cuando un delincuente forzó una ventana de aluminio del local e ingresó para sustraer cañas, reels y otros accesorios de pesca deportiva.

La madre de Héctor Luna, propietario del comercio, advirtió el hecho y alertó a su hijo, quien —junto a vecinos— interceptó al sujeto a unos 50 metros del negocio.

El acusado intentó esconderse, trepó por techos e ingresó a una propiedad, hasta donde lo siguieron los vecinos, quienes finalmente lo redujeron.

"Lo corrimos por todos lados. Se metió en un agujero que tiene y lo hicimos salir. Se subió por los techos y gracias a todos los vecinos que nos dieron la mano, lo agarramos", relató el dueño.

El personal policial del Destacamento Villa Astolfi llegó al lugar con el hombre ya reducido, con escoriaciones leves sin gravedad, informaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

El propietario del lugar, en tanto, publicó un video en redes sociales donde contó lo sucedido, y pidió que el detenido no sea liberado, ya que, aseguró, no solo sería el responsable de robar en su local, sino en otros lugares de la zona.

“Queremos que no quede en vano, que la Justicia actúe, que no salga mañana o pasado”, insistió el dueño del lugar.

La causa, caratulada como aprehensión por robo, se tramita en la UFI N° 2 de Pilar, a cargo de Germán Quintana.