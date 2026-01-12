Una banda dedicada al robo de autos mediante inhibidores de señal fue desbaratada por la Policía tras una persecución sobre la autopista Panamericana, en Pilar.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas Pilar, cuando efectivos fueron alertados por las cámaras de seguridad de la estación de servicio Shell del kilómetro 57,5.

En las imágenes se observó a un Volkswagen Gol gris cuyos ocupantes intentaban cometer robos contra vehículos estacionados. Con esos datos, se activó un operativo cerrojo en la zona.



Persecución y choque

El rodado fue ubicado circulando por Panamericana mano a Capital, iniciándose una persecución. Durante la huida, el vehículo impactó contra un poste de luz en la calle Chubut y finalmente fue interceptado en la intersección de esa calle y la Ruta 25.

Tres detenidos

En el lugar fueron aprehendidos tres sujetos de 27, 28, y 34 años, todos de nacionalidad colombiana, uno domiciliado Rafael Castillo, Garín y Benavídez

Con la presencia de un testigo se procedió al secuestro de un inhibidor de señal, correspondiente a un vehículo Chevrolet. Este tipo de dispositivo permite bloquear el cierre centralizado de los autos para robar sin forzar puertas, indicaron fuentes del caso a Pilar de Todos.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para realizar las actuaciones de rigor, previo control médico.

La causa quedó a cargo de la Comisaría 5ª de Pilar, el Comando de Patrullas local y la UFI de turno.