Una persecución policial terminó en las últimas horas con la caída de una moto a un canal y tres sospechosos detenidos por un presunto robo en banda en José C. Paz.

Uno de los señalados fue aprehendido en el lugar de la caída y los otros dos fueron atrapados luego de escapar a pie.

La persecución terminó en un canal de agua

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, personal de la UTOI recorría la jurisdicción cuando, en Uspallata y Praga, vio una moto roja ocupada por tres hombres.

Al intentar identificarlos, los sospechosos advirtieron la presencia policial y aceleraron la marcha, por lo que se inició un seguimiento.

En Federico Lacroze y Fournier, el conductor perdió el control del rodado y cayó a un canal de agua. Uno de los ocupantes quedó en el lugar y fue aprehendido, en tanto los otros dos huyeron a pie.

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Dos sospechosos interceptados

Con la colaboración de un móvil de apoyo, los efectivos montaron un operativo de búsqueda y cerrojo, y lograron interceptar a los dos prófugos en Budapest y Uspallata.

Durante la huida, siempre de acuerdo a las fuentes, los señalados descartaron varias bolsas que llevaban consigo.

La víctima los reconoció como autores del robo

En ese momento llegó un móvil del Comando de Patrullas de José C. Paz con una de las víctimas, quien reconoció a los demorados como los autores del robo cometido momentos antes. Según se informó, le habían sacado una bolsa con prendas de vestir y joyas.

Por su parte, los policías secuestraron las bolsas descartadas, que contenían parte de lo denunciado como sustraído: dos shorts y tres remeras de la marca Jordan.

La moto tenía un pedido por otro robo

También se secuestró la moto Honda Twister 125 roja. Al consultar sus datos, los efectivos comprobaron que registraba un alerta activo desde el 19 de noviembre, solicitado por la Comisaría Malvinas Argentinas 1.ª por un robo agravado.

La UFI N.º 22 Descentralizada de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Burges, dispuso recibir declaración testimonial a las víctimas, notificar a los imputados de la formación de la causa, aprehenderlos y presentarlos en sede fiscal.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, mediante el uso de arma de fuego no secuestrada, y encubrimiento.

