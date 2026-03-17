Una mujer condujo a contramano durante unos seis kilómetros por el carril rápido de la autopista Panamericana, lo que derivó en un operativo policial que terminó con un patrullero chocando contra una camioneta cuando intentaba interceptarla.

El episodio ocurrió en el ramal Campana, a la altura de la colectora norte y Chiclana. Allí, la conductora circulaba a bordo de un Toyota Corolla en sentido opuesto al resto del tránsito, lo que generó una situación de alto riesgo para los demás vehículos que se desplazaban por la traza.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, la mujer ignoró las indicaciones de los agentes que intentaban que detuviera la marcha o que se orillara sobre la banquina. Ante esa situación, se dispuso un operativo cerrojo para intentar frenar el recorrido del automóvil y evitar un siniestro de mayor gravedad.

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Durante la maniobra, en el kilómetro 70 de la autopista un móvil policial que participaba del operativo impactó de frente contra una Toyota Hilux 4x4. Como consecuencia del choque, tanto los ocupantes de la camioneta como los efectivos que viajaban en el patrullero sufrieron lesiones, aunque se encontraban fuera de peligro.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la colectora sur y Schinoni. En ese punto, las autoridades realizaron a la conductora un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Según indicaron voceros del procedimiento, la mujer se encontraba desorientada y no lograba retomar el sentido correcto de circulación. Las autoridades continuaban evaluando las circunstancias del hecho.